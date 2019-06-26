Британские истребители дважды за день сопроводили российские военные самолёты

Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании 25 июня дважды поднимали в воздух с эстонской авиабазы Эмари на сопровождение российских военных самолётов. Об этом сообщает пресс-служба британского Минобороны.
— Истребители Typhoon сначала сопроводили российский военно-транспортный самолёт, а затем два российских истребителя и ещё один военно-транспортный самолёт, — заявили в оборонном ведомстве.
Речь идёт о транспортниках и двух направлявшихся в Калининградскую область истребителях Су-27. В Минобороны Британии подчеркнули, что во всех случаях российские самолёты не нарушали границ.
А ранее было опубликовано видео перехвата российскими Су-27 американских бомбардировщиков.
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