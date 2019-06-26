Британские истребители дважды за день сопроводили российские военные самолёты

Речь идёт о двух транспортниках и двух направлявшихся в Калининградскую область истребителях Су-27.

Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании 25 июня дважды поднимали в воздух с эстонской авиабазы Эмари на сопровождение российских военных самолётов. Об этом сообщает пресс-служба британского Минобороны.

— Истребители Typhoon сначала сопроводили российский военно-транспортный самолёт, а затем два российских истребителя и ещё один военно-транспортный самолёт, — заявили в оборонном ведомстве.

Речь идёт о транспортниках и двух направлявшихся в Калининградскую область истребителях Су-27. В Минобороны Британии подчеркнули, что во всех случаях российские самолёты не нарушали границ.

А ранее было опубликовано видео перехвата российскими Су-27 американских бомбардировщиков.