Отец Эминема скончался в возрасте 67 лет

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Коллаж L!FE: © twitter/In___Memoriam и instagram/eminem

Мужчину обвиняли в том, что он бросил семью. Сам он уверял, что супруга не давала ему видеться с детьми.

В американском штате Индиана скончался отец рэп-исполнителя Эминема Маршалл Брюс Мазерс — младший. Источник таблоидного сайта TMZ сообщает, что у 67-летнего мужчины случился сердечный приступ.

Маршалл Брюс Мазерс III, известный под псевдонимом Эминем, на протяжении всей жизни не скрывал, что находится в напряжённых отношениях со своим отцом, а в определённые периоды жизни этих отношений не было вовсе. Он отражал это всё в своём творчестве.

Эминем рассказывал в интервью, что в детстве он писал письма отцу, который оставил их с матерью, но они возвращались назад со штампом "Вернуться к отправителю". Его отец в свою очередь заявлял, что его бывшая супруга не разрешала ему видеться с детьми.

Эминем сам уже давно стал отцом. Его дочери 23 года, и она имеет почти полтора миллиона подписчиков в "Инстаграме".

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