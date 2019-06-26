Отец Эминема скончался в возрасте 67 лет

Мужчину обвиняли в том, что он бросил семью. Сам он уверял, что супруга не давала ему видеться с детьми.

В американском штате Индиана скончался отец рэп-исполнителя Эминема Маршалл Брюс Мазерс — младший. Источник таблоидного сайта TMZ сообщает, что у 67-летнего мужчины случился сердечный приступ.

R.I.P. Marshall Bruce MATHERS, Jr. (1951-2019), American construction worker and musician (Daddy Warbucks). Estranged father of Marshall Mathers III, ‘Eminem’. pic.twitter.com/NFRppWPdQe — In__Memoriam (@In___Memoriam) 26 июня 2019 г.

Маршалл Брюс Мазерс III, известный под псевдонимом Эминем, на протяжении всей жизни не скрывал, что находится в напряжённых отношениях со своим отцом, а в определённые периоды жизни этих отношений не было вовсе. Он отражал это всё в своём творчестве.

Эминем рассказывал в интервью, что в детстве он писал письма отцу, который оставил их с матерью, но они возвращались назад со штампом "Вернуться к отправителю". Его отец в свою очередь заявлял, что его бывшая супруга не разрешала ему видеться с детьми.

Эминем сам уже давно стал отцом. Его дочери 23 года, и она имеет почти полтора миллиона подписчиков в "Инстаграме".