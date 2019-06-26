Грузия может отозвать свою делегацию из ПАСЕ вслед за Украиной

Так, по крайней мере, утверждают представители Киева. Они недовольны возвращением России в Страсбург.

Грузинская делегация решила направить официальному Тбилиси запрос о своём дальнейшем участии в ПАСЕ в знак солидарности с Украиной. По крайней мере, об этом сообщил в своём фейсбуке украинский депутат Леонид Емец. По его словам, кроме Грузии и Незалежной, к демаршу присоединилось ещё четыре страны.

— Сегодня Польша, Литва, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ. И обращаемся к собственным парламентам и правительствам касательно принятия решения относительно будущего участия в работе ассамблеи, — написал он.

Отметим, что глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев также заявил о странах, которые готовы выразить Украине солидарность не словом, а делом. Однако, по его словам, Словакия не изъявляла желания отозвать делегацию.

Впрочем, никаких официальных комментариев как из Тбилиси, так и от представителей прибалтийских стран или Польши на этот счёт пока не прозвучало.

Напомним, что сегодня после долговременного перерыва российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Украина своё участие в ассамблее приостановила.