Под Тверью спасли пенсионерку, просидевшую несколько часов в болоте

Женщина сильно устала и к приезду волонтёров из последних сил держалась за ветку.

Волонтёры в Тверской области спасли жизнь 86-летней женщине, которая заблудилась в лесу и застряла по пояс в болоте. Об этом Лайфу рассказал руководитель подразделения ВПСО "Сова" по Кашинскому и Кесовогорскому районам Максим Раздобрудин.

Пожилая женщина, у которой бывают провалы в памяти, пропала 23 июня. Её поиски начались на следующий день, в них участвовало около 25–30 человек.

Вместе с поисково-спасательным отрядом "Лиза алерт" волонтёры зашли в лес и исследовали возможные маршруты движения пенсионерки. На пути отряда были завалы бурелома и очень плотный кустарник, местами спасателям пришлось преодолевать маршрут почти ползком.

В итоге волонтёры добрались до рва, наполненного водой, который со временем превратился в болото. Именно там по пояс в воде, в восьми километрах от своего дома стояла уставшая пенсионерка, из последних сил держась за ветку.

— Болотная жижа затянула её, и выбраться самостоятельно она бы не смогла, в воде она стоит уже очень долго, она очень замёрзла, но главное — жива, мы успели, — рассказал Раздобрудин.

Женщину вытащили из воды, уложили на носилки и передали в руки бригады скорой помощи. Врачи оказали пенсионерке первую медицинскую помощь, отогрели её, после чего госпитализировали.

Ранее Лайф писал о другой спасательной операции. Полицейские из Омска стали свидетелями пожара в одном из жилых домов города и, несмотря на опасность, помогли спастись четырём жителям, среди которых была 77-летняя пенсионерка и её пятилетний правнук.