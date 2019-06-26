Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии

Глава государства поблагодарил предыдущего руководителя республики за многолетнюю работу.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Республики Ингушетия Калиматова Махмуд-Али Макшариповича. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер встретился с предыдущим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым и принял его отставку. Путин поблагодарил его за многолетнюю работу и вклад в развитие региона.

— Президент отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял отставку, — сообщил представитель Кремля.

Глава государства также призвал Евкурова передать новому руководителю всё, что наработано, ввести его в курс дела и помочь в первые дни начала работы.

Напомним, 24 июня Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, это не стало сюрпризом для Кремля.