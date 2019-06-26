В сына Трампа плюнули в баре

Работницу, совершившую это, немедленно задержали сотрудники Секретной службы США.

Работница бара в американском городе Чикаго плюнула в лицо Эрику Трампу, сыну президента США. Об этом он рассказал изданию Breibart.

— Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно проблемы с эмоциями, — сказал Эрик Трамп.

В происшествии он обвинил демократов, выступающих против его отца Дональда Трампа. По его мнению, у сторонников этой партии "очень мало культуры".

— Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчёркивает нездоровое состояние и отчаяние, а также то, что мы выигрываем, — отметил он.

Женщину после ЧП немедленно задержали сотрудники Секретной службы США. Владелец бара — компания Alinea Group — в свою очередь временно отстранила женщину от работы и разбирается в инциденте.

Alinea Group выступила против призывов закрыть бар, появившихся в Сети после происшествия, а также не поддержала инициативу прославлять сотрудницу за "акт гражданского неповиновения". По мнению компании, происшествие лишь подчёркивает "абсурд происходящего в политике".

— Ясно, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах, — сказано в заявлении Alinea Group.

Отметим, что, согласно последним опросам, кандидатура Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера страны в 2020 году на нынешнем этапе не пользуется популярностью.