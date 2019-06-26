Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии приняли решение вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ, такое заявление сделал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Это произошло после того, как была принята резолюция о подтверждении полномочий делегации из РФ в полном объёме.

— Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с парламентами и правительствами об общих действиях в ассамблее в ходе следующих сессий, — говорится в заявлении, размещённом в фейсбуке Арьева.

До этого решение Украины покинуть ПАСЕ прокомментировал председатель Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, назвав это "агонией, хамством и злостью".

— Это злость, хамство, агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку, — заявил Слуцкий в эфире канала "Россия 24".

Напомним, сегодня после долговременного перерыва российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Украина своё участие в ассамблее приостановила.