Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России

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Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Contributor

Делегации Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии приняли решение вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ, такое заявление сделал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Это произошло после того, как была принята резолюция о подтверждении полномочий делегации из РФ в полном объёме.

Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с парламентами и правительствами об общих действиях в ассамблее в ходе следующих сессий, — говорится в заявлении, размещённом в фейсбуке Арьева.

До этого решение Украины покинуть ПАСЕ прокомментировал председатель Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, назвав это "агонией, хамством и злостью".

Это злость, хамство, агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку, — заявил Слуцкий в эфире канала "Россия 24".

Напомним, сегодня после долговременного перерыва российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Украина своё участие в ассамблее приостановила.

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