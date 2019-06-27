Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей от ПА НАТО

Украинский лидер также подтвердил неизменность курса страны на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласил на выборы в Верховную раду наблюдателей от данной организации. Об этом информирует пресс-служба политика.

— Владимир Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи [НАТО] будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, — поясняется в сообщении.

Также Зеленский в разговоре с Мун подтвердил неизменность курса Незалежной на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Кроме того, стороны обсудили конфликт в Донбассе, возвращение делегации РФ в ПАСЕ и требование Киева освободить арестованных в России украинских моряков.

Внеочередные выборы в Раду должны состояться 21 июля. По данным ЦИК Украины, 233 официальных представителя от иностранных государств и международных организаций зарегистрированы в качестве наблюдателей.

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