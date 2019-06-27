Глава украинской партии "Слуга народа": Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно

По его словам, решение "развернуться и уйти"— неконструктивно и неправильно, даже после восстановления членства России.

Выход Украины из ПАСЕ является нецелесообразным, заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио".

— Что касается нашей позиции, я считаю, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда мы будем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках, — сказал Разумков.

Он отметил, что решение "развернуться и уйти" является неконструктивным и неправильным, несмотря на все произошедшие события.

Напомним, ПАСЕ приняла решение восстановить членство России в ассамблее. Однако в ответ на такое решение Украина заявила о выходе из организации, а также о том, что не допустит наблюдателей из РФ на выборы в Верховную Раду.