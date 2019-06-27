Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань

Однако сейчас необходимы знания о межклеточных сигнальных взаимодействиях в процессе формирования зубов.

Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.

В исследовании приняли участие учёные-гистологи и стоматологи Департамента фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ вместе с российскими и японскими коллегами.

— Учёные ДВФУ исследовали ранний этап развития полости рта эмбриона в период закладки зубов, используя для этого пренатальные ткани человека. Им удалось идентифицировать несколько типов клеток, которые участвуют в формировании одного из зачатков зуба — эмалевого органа, — сказано в сообщении.

Кроме того, учёные идентифицировали хромофобные клетки, которые отвечают за формирование зубов человека в первые недели развития эмбриона. Те данные, которые удалось получить учёным, можно в дальнейшем использовать в биоинженерных методах терапии в стоматологии и гастроэнтерологии.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Иван Рева, попытки использования лишь стволовых клеток оказались безуспешными: на полученных образцах не было эмали.

— При разработке технологий тканевой инженерии и регенеративной медицины… клетки, идентифицированные нами, возможно, станут недостающим звеном, которое необходимо, чтобы выйти на принципиально новую ступень качественного стоматологического лечения, — рассказал Рева.

По его словам, сейчас для успешного эксперимента необходимы знания о межклеточных сигнальных взаимодействиях в процессе формирования зубов.

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