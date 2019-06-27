В "Росконтроле" рассказали, из чего сделан куриный паштет с полок магазина

Для здоровья человека исследуемые образцы всё-таки безопасны, хотя и не всегда соответствуют составу.

По результатам проведённой экспертизы из пяти марок куриного паштета, проходивших проверку специалистами, ни один из образцов не был рекомендован к покупке. Об этом сообщается на сайте "Росконтроля".

В рамках исследования прямо с полок магазина были закуплены образцы паштета куриного в ценовой категории от 630 до 1625 рублей за килограмм следующих марок: Argeta, "Каждый день", "Главпродукт", Hungrow и Setra. Как отмечают специалисты, каждый образец изготовлен с соблюдением требований безопасности, однако подтвердить правдивость состава на этикетке смогли не все.

Так, больше всего вопросов возникло у специалистов к производителю куриного паштета Hungrow, жирнокислотный состав которого не соответствует смеси куриного и молочного жира, но, "вероятно, содержит говяжий жир и не указанные в составе гидрогенизированные жиры". Примечательно, что в паштете под наименованием "сливочный" не обнаружено даже следов сливочного масла, хотя оно указано в составе.

Также в образце Hungrow, как и в продукции "Главпродукта", была обнаружена ДНК свиньи, хотя на упаковке не указаны компоненты из свинины. Паштет от компании "Каждый день" тоже содержит в себе свиные компоненты, но свиной жир указан в составе. Кроме того, в первом образце, а также в продукции компании "Каждый день" был обнаружен нитрит натрия, не указанный в составе. Но его содержание в 20–25 раз ниже предельно допустимого.

Как отмечают специалисты, ни в одном из образцов не было обнаружено следов антибиотиков или антимикробных химиотерапевтических веществ, содержание токсичных веществ невысокое. Однако, несмотря на это, ни один из представленных образцов "нельзя рекомендовать к покупке", а Hungrow и вовсе был добавлен в чёрный список "Росконтроля".

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