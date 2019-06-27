Британцы удивились перехвату российских самолётов над Балтикой

Пользователи Сети отмечают, что события происходят на достаточном удалении от Великобритании.

Новость о том, что истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании 25 июня дважды поднимались в воздух с эстонской авиабазы Эмари на сопровождение российских военных самолётов, была освещена изданием Daily Mail и вызвала активное обсуждение среди читателей, которые не совсем понимали, зачем вообще это было нужно.

Так, например, пользователи отмечают, что указанные события происходят на достаточном удалении от Великобритании, и задаются вопросом, что там делают Королевские ВВС. Также не остался незамеченным тот факт, что российские самолёты летели в международном воздушном пространстве.

— У Эстонии нет собственной авиации? Что британские самолёты делают над Балтикой? — задался вопросом Steven Newsom.

— Почему Эстония не платит за свои ВВС? Почему Великобритания защищает их? — выразил недоумение George McSwinton's.

— Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они, — отметил avonman1.

— Уважаемый господин Путин, не могли бы вы больше не летать в нашем направлении, потому что мы не можем позволить себе отправлять истребители два раза в день. Заработная плата, топливо и время на обслуживание вредят нашим налогам, — сыронизировал Vivelo.

При этом некоторые комментаторы отметили, что российская авиация выглядит несколько предпочтительнее, чем британские боевые машины.

— Ах! Русские самолёты такие элегантные, хорошо спроектированные по сравнению с короткими колбасками, как британские, — написал thebestcountry.

— Российские самолёты выглядят очень продвинутыми, — добавил пользователь Thanks Trump.

Ранее Лайф сообщал, что британские истребители дважды за день сопроводили российские военные самолёты.