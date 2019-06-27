Спасатели локализовали возгорание пассажирского Ан-24 в Бурятии — видео

На месте работают пожарные службы, скорая помощь и сотрудники органов внутренних дел.

Сотрудники МЧС РФ локализовали возгорание пассажирского самолёта Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Об этом сообщает региональный главк ведомства на своём сайте.

— На данный момент силами МЧС России и противопожарной службы Бурятии пожар на самолёте локализован, — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 52 человека и 14 единиц техники. На месте работают пожарные, медики и сотрудники органов внутренних дел.

Напомним, самолёт Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но вскоре у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться.

Во время посадки лайнер выкатился за пределы ВПП, где столкнулся со зданием и загорелся. 42 пассажира были эвакуированы, погибло два члена экипажа, есть пострадавшие. На месте работают аварийные службы, возбуждено уголовное дело.