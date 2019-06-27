Число пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии возросло до 21

17-летний подросток направлен в хирургическое отделение с ушибом таза, 13-летняя девочка — с сотрясением мозга.

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии выросло до 21 человек. Об этом Лайфу рассказал источник в медицинских службах.

По его данным, 21 человек был доставлен в ЦРБ Нижнеангарска, среди них — двое несовершеннолетних. 17-летний подросток направлен в хирургическое отделение с ушибом таза, 13-летняя девочка — также в хирургическое отделение с сотрясением мозга.

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но у него отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться.

При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП, где загорелся из-за столкновения со зданием. Погибло два члена экипажа. Возбуждено уголовное дело.