Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

На кадрах ролика видно, что как только самолёт садится, борт не может затормозить, выкатывается за пределы взлётно-посадочной полосы и врезается.

Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту. На кадрах видно, что приземление идёт как будто в привычном режиме. Но, как только самолёт касается взлётно-посадочной полосы, становится ясно, что как минимум один из двигателей перестал работать, из-за чего борт не может экстренно сбросить скорость. Видео обрывается на моменте столкновения самолёта с очистными сооружениями.

Напомним, самолёт вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но вскоре у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибло два члена экипажа, не менее 21 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.