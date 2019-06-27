Россия получила первую заявку на поставку боевого робота "Уран-9Э" за рубеж

Российская оборонная промышленность получила первую заявку на экспорт одной из последних разработок — боевого робота "Уран-9Э". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
— Поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9Э" и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полёта "Орион-Э", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, несмотря на то что "Рособоронэкспорт" лишь в прошлом году начал выводить свои беспилотные разработки на внешний рынок, интерес к ним стремительно растёт.
Также повышенным вниманием со стороны потенциальных заказчиков пользуются другие отечественные разработки. В частности, автоматы Калашникова 200-й серии, ЗРК "Панцирь-С1М", переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба" и последние модификации военно-транспортных Ил-76, а также самолётов-заправщиков Ил-78.
Как ранее сообщал Лайф, "Уран-9" был принят на вооружение Российской армией лишь в конце января текущего года, хотя первые видеозаписи с испытаний робота будущего появились ещё в мае 2018 года. Позже новинка прошла крещение в Сирии.
Основная задача комплекса "Уран-9" — это ведение разведки, а также огневой поддержки и уничтожение танков. Робот массой 12 тонн оснащён автоматической пушкой калибра 30 мм, 7,62-миллиметровым пулемётом, а также реактивными огнемётами и комплексом управляемых противотанковых ракет.
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