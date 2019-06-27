Россия получила первую заявку на поставку боевого робота "Уран-9Э" за рубеж

Боевые машины такого типа были приняты на вооружение Российский армии только в январе текущего года.

Российская оборонная промышленность получила первую заявку на экспорт одной из последних разработок — боевого робота "Уран-9Э". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

— Поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9Э" и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полёта "Орион-Э", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то что "Рособоронэкспорт" лишь в прошлом году начал выводить свои беспилотные разработки на внешний рынок, интерес к ним стремительно растёт.

Также повышенным вниманием со стороны потенциальных заказчиков пользуются другие отечественные разработки. В частности, автоматы Калашникова 200-й серии, ЗРК "Панцирь-С1М", переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба" и последние модификации военно-транспортных Ил-76, а также самолётов-заправщиков Ил-78.

Как ранее сообщал Лайф, "Уран-9" был принят на вооружение Российской армией лишь в конце января текущего года, хотя первые видеозаписи с испытаний робота будущего появились ещё в мае 2018 года. Позже новинка прошла крещение в Сирии.

Основная задача комплекса "Уран-9" — это ведение разведки, а также огневой поддержки и уничтожение танков. Робот массой 12 тонн оснащён автоматической пушкой калибра 30 мм, 7,62-миллиметровым пулемётом, а также реактивными огнемётами и комплексом управляемых противотанковых ракет.