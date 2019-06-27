На Камчатке произошло третье за три дня сильное землетрясение

Также серия умеренных землетрясений наблюдается сегодня в районе Командорских островов.

Третье за три дня сильное землетрясение зафиксировано у восточного побережья Камчатки, магнитуда его составила 6,0, сообщает РИА "Новости".

Перед этим о землетрясении магнитудой 5,7 в районе Командорских островов заявила Геологическая служба США.

— Землетрясение произошло в четверг днем по местному времени. По нашим данным, его магнитуда составила 6,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 105 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, — приводит агентство сообщение Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Он добавил, что в районе Командорских островов наблюдается серия умеренных землетрясений. За последние сутки их насчитали несколько сотен.

По информации регионального главка МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили толчки силой до четырёх баллов. Предварительно, жертв и разрушений нет, угроза цунами объявлена не была. Спасатели осматривают здания.

До этого два сильных землетрясения магнитудой более 6,0 произошли у восточного побережья Камчатки 25 и 26 июня. Сильнее всего они ощущались в Усть-Камчатском районе. Согласно оценкам специалистов, сила толчков составляла до 6 баллов.