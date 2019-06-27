Выпускник чудом выжил при жёсткой посадке Ан-24 в Бурятии

Юноша рассказал Лайфу, что во время ЧП на борту была давка и паника, а спустя 15 минут после приземления взорвался левый двигатель.

Одним из пассажиров Ан-24, врезавшегося в стену и сгоревшего в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, был выпускник Вячеслав П. Юноша отделался испугом и лёгкими ушибами, хотя сидел в передней части самолёта возле отказавшего двигателя. Об этом он рассказал Лайфу.

По словам Вячеслава, левый двигатель выключился за 15−20 минут до посадки. После приземления пилоты начали тормозить, но посадочной полосы не хватило, говорит он.

— Мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал. Так как я был слева, возле запасного выхода, я отошёл и пытался как-то помогать. Была паника и толкучка... Когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нём, — говорит юноша.

Через пять минут после жёсткой посадки приехали спасатели и врачи. По словам молодого человека, ещё через 10 минут взорвался левый двигатель.

Напомним, у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибли пилот и бортмеханик, не менее 21 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина рассказал, что собирался лететь на сгоревшем Ан-24, но стал свидетелем его крушения.