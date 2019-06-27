Друг рассказал Лайфу о погибшем бортмеханике Ан-24: Собирался на пенсию

Жертвами аварии стали двое. Кроме Олега Барданова это также пилот. Пассажиры отделались травмами.

Погибший при крушении пассажирского самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска бортмеханик Олег Барданов в следующем году собирался уходить на пенсию. Об этом рассказал Лайфу его друг.

— Он начал лететь на этом типе (самолётов) где-то в середине 90-х, потом стал командиром, потом — инструктором. Много научил пилотов, а в последнее время летал пилотом-инспектором авиакомпании "Ангара". Был грамотным пилотом, очень любил летать, — вспоминает собеседник Лайфа.

Напомним, у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибли пилот и бортмеханик. Не менее 21 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф поговорил с выпускником, который выжил при крушении самолёта.