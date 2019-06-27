Лайф публикует список пассажиров Ан-24, сгоревшего после посадки в Бурятии

На борту совершившего в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку самолёта Ан-24 было 43 пассажира. Лайф публикует список тех, кто летел тем рейсом, а также информацию о состоянии их здоровья.
Топталов Д. — ушиб голени
Генералов В. — ссадины
Глушков М.
Цыденов С.
Першин В. — ссадины
Агеенко С. — ссадины
Анастасия Г. — закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение мозга средней тяжести), отправлена на лечение в стационар
Вылков А.
Мельник А.
Акулова Т. — обращение за медицинской помощью из-за стресса
Петрова Л. — обращение за медицинской помощью из-за стресса
Зеленовский С. — ушибы
Тункуева Н. — ссадины
Гудкова О.
Дамбаев А.
Бухова Ю.
Дамбаев Б.
Шумкина Ю. — ушиб левого колена
Башкина Е. — обращение за медицинской помощью из-за стресса
Попов Н.
Герасимов М.
Галсанов Р. — ушибы
Романов А.
Осипова А.
Ахмедов Н.
Ахмедова Т. — ушиб колена
Манданов Р.
Петров П.
Дашижигмитова Д.
Имыкшенова А.
Серкин М.
Конев В. — ушибы и ссадины
Избродин И.
Малыгин В.
Ласточкин Е.
Рампилов М.
Цыбиков А.
Цыбикова С.
Цыбиков А.
Михалев А.
Стадник Л. — перелом предплечья, вывих плечевого сустава, отправлена на лечение в стационар
Квасов Е. — ушиб коленного сустава, отправлен на лечение в стационар
Илья М. — ушиб костей таза, отправлен на лечение в стационар
Напомним, у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со служебной аэропортной постройкой и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибли пилот и бортмеханик. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина рассказал, что собирался лететь на сгоревшем Ан-24, но стал свидетелем его крушения.
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