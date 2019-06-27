Лайф публикует список пассажиров Ан-24, сгоревшего после посадки в Бурятии

Медицинская помощь потребовалась 17 пассажирам рейса. Пилот и бортмеханик погибли.

На борту совершившего в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку самолёта Ан-24 было 43 пассажира. Лайф публикует список тех, кто летел тем рейсом, а также информацию о состоянии их здоровья.

Топталов Д. — ушиб голени

Генералов В. — ссадины

Глушков М.

Цыденов С.

Першин В. — ссадины

Агеенко С. — ссадины

Анастасия Г. — закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение мозга средней тяжести), отправлена на лечение в стационар

Вылков А.

Мельник А.

Акулова Т. — обращение за медицинской помощью из-за стресса

Петрова Л. — обращение за медицинской помощью из-за стресса

Зеленовский С. — ушибы

Тункуева Н. — ссадины

Гудкова О.

Дамбаев А.

Бухова Ю.

Дамбаев Б.

Шумкина Ю. — ушиб левого колена

Башкина Е. — обращение за медицинской помощью из-за стресса

Попов Н.

Герасимов М.

Галсанов Р. — ушибы

Романов А.

Осипова А.

Ахмедов Н.

Ахмедова Т. — ушиб колена

Манданов Р.

Петров П.

Дашижигмитова Д.

Имыкшенова А.

Серкин М.

Конев В. — ушибы и ссадины

Избродин И.

Малыгин В.

Ласточкин Е.

Рампилов М.

Цыбиков А.

Цыбикова С.

Цыбиков А.

Михалев А.

Стадник Л. — перелом предплечья, вывих плечевого сустава, отправлена на лечение в стационар

Квасов Е. — ушиб коленного сустава, отправлен на лечение в стационар

Илья М. — ушиб костей таза, отправлен на лечение в стационар

Напомним, у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со служебной аэропортной постройкой и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибли пилот и бортмеханик. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина рассказал, что собирался лететь на сгоревшем Ан-24, но стал свидетелем его крушения.