Слабовидящий пассажир сгоревшего Ан-24: Я не знал, что делать, куда идти

Владимир Малыгин говорит, что ему помогли другие пассажиры. Его передали медикам.

Среди пострадавших при крушении самолёта Ан-24 в Бурятии был слабовидящий пассажир. Владимир Малыгин признался, что не ориентировался в пространстве и не понимал, как выбраться из горящего воздушного судна.

Неполадки он почувствовал во время приземления. Воздушное судно на посадочной полосе немножко крутануло, а затем самолёт врезался в сооружение и вспыхнул пожар.

— Я не знал, что мне делать, куда идти. Выйти из самолёта мне помогли другие пассажиры. Потом проводили в больницу, там оказали помощь. Сделали МРТ. Чувствую себя нормально. Спасибо большое всем, кто не прошёл мимо, — цитирует Малыгина Mash.

Владимир Малыгин добавил, что сразу после эвакуации слышал несколько взрывов.

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ. Менее чем за полчаса до прибытия в Нижнеангарск у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию.