На прямую линию с Путиным совершили пять кибератак

Все попытки хакеров помешать общению президента с российскими и иностранными гражданами провалились.

Пять кибератак было зафиксировано при проведении прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня. Об этом рассказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

— В этом году мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента РФ, — уточнил он.

Одна кибератака была направлена на информационные ресурсы ВГТРК, а остальные — на вывод из строя систем взаимодействия граждан с президентом. Как отметил Мурашов, попытки хакеров повлиять на качество проведения прямой линии провалились. Все атаки были успешно отражены.

Напомним, прямая линия — 2019 длилась более четырёх часов, за это время глава государства ответил на более чем 80 вопросов. Обращались к Путину во время мероприятия не только россияне, но и граждане Украины.