Эксперт назвал США главным источником кибератак на объекты в России

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Фото © Shutterstock

По данным Николая Мурашова, более 60 процентов всех совершённых хакерских нападений в 2018 году исходило из Соединённых Штатов.

Главную угрозу для IT-безопасности России представляют хакеры, находящиеся на территории США. Ведь именно оттуда идёт основная масса кибератак на российские объекты в Сети. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Обратите внимание на данные зарубежных компаний. Они показывают, что основным источником таких угроз являются информационные ресурсы на территории США, — цитирует эксперта агентство ТАСС.

По словам Мурашова, это подтверждают ведущие мировые компании в области кибербезопасности — Webster (США), Ruixing (Китай), Comodo Security Solutions (США), NTT Security (Япония).

Согласно данным статистики эксперта, от 63 до 71% всех атак, совершённых в 2018 году через web-ресурсы, происходили с территории США. Лишь 5–10% — с территории Китая. И только 3% хакеров были зафиксированы как российские. В случае с фишинговыми атаками наблюдается примерно сопоставимая тенденция — больше всего угроз исходило из США — около 36%. 25% — с территории Кипра, лишь 5% — из России.

Напомним, ранее стало известно, что при проведении прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня на центр по приёму сообщений от граждан было совершено пять кибератак. Российским специалистам удалось отбить все попытки взлома.

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