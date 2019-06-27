Эксперт назвал США главным источником кибератак на объекты в России

По данным Николая Мурашова, более 60 процентов всех совершённых хакерских нападений в 2018 году исходило из Соединённых Штатов.

Главную угрозу для IT-безопасности России представляют хакеры, находящиеся на территории США. Ведь именно оттуда идёт основная масса кибератак на российские объекты в Сети. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

— Обратите внимание на данные зарубежных компаний. Они показывают, что основным источником таких угроз являются информационные ресурсы на территории США, — цитирует эксперта агентство ТАСС.

По словам Мурашова, это подтверждают ведущие мировые компании в области кибербезопасности — Webster (США), Ruixing (Китай), Comodo Security Solutions (США), NTT Security (Япония).

Согласно данным статистики эксперта, от 63 до 71% всех атак, совершённых в 2018 году через web-ресурсы, происходили с территории США. Лишь 5–10% — с территории Китая. И только 3% хакеров были зафиксированы как российские. В случае с фишинговыми атаками наблюдается примерно сопоставимая тенденция — больше всего угроз исходило из США — около 36%. 25% — с территории Кипра, лишь 5% — из России.

Напомним, ранее стало известно, что при проведении прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня на центр по приёму сообщений от граждан было совершено пять кибератак. Российским специалистам удалось отбить все попытки взлома.