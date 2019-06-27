Трамп прибыл на саммит G20 без супруги, но с дочерью

WATCH: Trump just arrived in Osaka, Japan, for the #G20 summit #G20大阪サミット #G20Osaka pic.twitter.com/P0aCYfzdk4— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 июня 2019 г.
Президент США Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где 28–29 июня 2019 года пройдёт 14-й саммит лидеров стран "Большой двадцатки". У трапа самолёта американского лидера приветствовал глава МИД Японии Таро Коно.
— Только что прибыл на саммит G20 в Осаку, Япония, — написал Трамп в "Твиттере".
Примечательно, что глава США на этот раз прибыл без своей супруги Меланьи, а в сопровождении дочери, советницы президента, Иванки Трамп.
Как уже сообщал Лайф, на саммите G20 американского лидера будет сопровождать помощник протокола Мэри-Кейт Фишер. У Трампа запланировано в общей сложности восемь двусторонних встреч, включая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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