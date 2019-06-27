Трамп прибыл на саммит G20 без супруги, но с дочерью

Планируется, что в Осаке состоится двусторонняя встреча российского и американского лидеров.

Президент США Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где 28–29 июня 2019 года пройдёт 14-й саммит лидеров стран "Большой двадцатки". У трапа самолёта американского лидера приветствовал глава МИД Японии Таро Коно.

— Только что прибыл на саммит G20 в Осаку, Япония, — написал Трамп в "Твиттере".

Примечательно, что глава США на этот раз прибыл без своей супруги Меланьи, а в сопровождении дочери, советницы президента, Иванки Трамп.

Как уже сообщал Лайф, на саммите G20 американского лидера будет сопровождать помощник протокола Мэри-Кейт Фишер. У Трампа запланировано в общей сложности восемь двусторонних встреч, включая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.