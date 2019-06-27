ДНР и ЛНР согласились передать Украине четверых пленных

Киев на встрече с лидерами народных республик представлял глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник встретились в Минске с представителем Украины Виктором Медведчуком для обсуждения вопроса обмена пленными. Представители республик Донбасса уже давно выступают за форму "всех на всех". А в этот раз в качестве жеста доброй воли дали согласие на передачу Киеву четырёх удерживаемых лиц.

— Надeeмся, что освобождeние четырёх лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно, — ответил Пушилин на просьбу главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, передача лиц пройдёт завтра, 28 июня, в Минске. Они будут переданы Виктору Медведчуку.

В свою очередь Медведчук сообщил, что "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР", добавив, что Киев может продолжить уголовное преследование в отношении него из-за договорённостей с Донбассом.

Напомним, Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава российского МИД предложил начать разговор о минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех". Позднее представителем Киева в контактной группе Зеленский назначил Леонида Кучму, который стоял у истоков минского процесса.