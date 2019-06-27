Число пострадавших при ЧП со сгоревшим Ан-24 возросло до 34

Количество раненных при крушении самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" возросло до 34 человек. Об этом Лайфу сообщил источник в медицинских кругах.

При этом в больнице находится девять человек. Госпитализация потребовалась ещё пятерым пострадавшим.

Лайфу стало известно, что 17-летнего Илью перевозят санавиацией в детскую республиканскую больницу в Улан-Удэ. Также в эту больницу перевозят 13-летнюю Настю.

Как уже сообщал Лайф, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ, когда у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа.