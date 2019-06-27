На основателя "Рольфа" завели уголовное дело за вывод 4 млрд рублей

По версии следствия, он с сообщниками в несколько раз завысил стоимость одной из своих компаний при продаже её подконтрольной ему же кипрской фирме.

Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова возбуждено уголовное дело. Его фигурантами также стали несколько её руководителей. Поводом для этого стали данные о выводе компанией за рубеж четырёх миллиардов рублей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ — "по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов".

В СК рассказали, что, по версии следствия, пять лет назад Петров в сговоре с руководством принадлежащих ему ООО "Рольф", "Рольф Эстейт", а также подконтрольной ему кипрской компании "Панабел лимитед" перевёл четыре миллиарда на счета последней в австрийском банке.

Поводом для этого стала продажа "Рольф эстейт" кипрской компании "по многократно завышенной стоимости".

— В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, — утверждают в СК.

В рамках этого дела сегодня и проводятся обыски в офисах группы "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.