Зеленский впервые напрямую обратился к Путину

О том, что Москва предложила Киеву забрать арестованных моряков под официальные гарантии, он узнал не от МИД Украины, а из Интернета.

Новый украинский лидер Владимир Зеленский впервые обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил российского коллегу отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

— Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям, — заявил глава украинского государства на брифинге.

Также Зеленский посетовал на то, что министр иностранных дел Павел Климкин не посчитал нужным сообщить ему об обмене нотами с Россией по украинским морякам. Лидер Незалежной узнал об условиях Москвы и ответе Киева из Интернета.

Напомним, Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в Посольство Украины, в которых предложила отпустить задержанных моряков при условии, что они будут участвовать в предварительном следствии и судебном. Климкин сообщил, что предложение было отклонено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что моряки нужны Киеву в России для шантажа Москвы.