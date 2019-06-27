Грузия и Литва передумали бойкотировать ПАСЕ из-за Украины

Ранее сообщалось, что демарш Киева якобы поддержали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.

Делегации Грузии и Литвы отказались от решения вслед за Украиной покинуть июньскую сессию ПАСЕ. Они намерены продолжить работу в Страсбурге 27 и 28 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата грузинского парламента и члена ПАСЕ Софию Кацараву.

— На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, — заявила она.

Напомним, накануне после долговременного перерыва российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Киев своё участие в ассамблее приостановил. Сообщалось, что демарш украинцев из-за возвращения России поддержали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.