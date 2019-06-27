Путин поделился ожиданиями от саммита G20

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Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине. Фото © Михаил Климентьев / ТАСС

По мнению российского лидера, ожидать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений не стоит.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите G20 в Осаке удастся решить имеющиеся противоречия с участниками мероприятия для создания позитивной основы будущих взаимодействий. Об этом лидер РФ рассказал в интервью FT накануне саммита.

При этом Путин подчеркнул, что ожидать прорывных решений от саммита не стоит.

Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия... подтвердили своё намерение вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, — добавил президент.

Он также отметил, что хотел бы увидеть от участников G20 стремление и желание укрепить финансовые и торговые институты.

Трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперёд, — заключил Путин.

Ранее в Кремле рассказали, с кем Путин встретится на саммите G20. А в Белом доме — сколько может продлиться встреча Путина и Трампа.

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