Путин поделился ожиданиями от саммита G20

По мнению российского лидера, ожидать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений не стоит.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите G20 в Осаке удастся решить имеющиеся противоречия с участниками мероприятия для создания позитивной основы будущих взаимодействий. Об этом лидер РФ рассказал в интервью FT накануне саммита.

При этом Путин подчеркнул, что ожидать прорывных решений от саммита не стоит.

— Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия... подтвердили своё намерение вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, — добавил президент.

Он также отметил, что хотел бы увидеть от участников G20 стремление и желание укрепить финансовые и торговые институты.

— Трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперёд, — заключил Путин.

Ранее в Кремле рассказали, с кем Путин встретится на саммите G20. А в Белом доме — сколько может продлиться встреча Путина и Трампа.