Путин заявил, что не признаёт методов Трампа, но считает его талантливым

По мнению российского лидера, его американский коллега хорошо понимает ожидания народа.

Президент России Владимир Путин заявил, что методы американского коллеги Дональда Трампа ему не близки, однако при этом он считает его талантливым человеком. Об этом он сказал в интервью международной деловой газете Financial Times.

— Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чём я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что, несмотря на то что Трамп не является "карьерным политиком", он имеет прекрасное представление о том, что от него ждут американские граждане и его избиратели в частности.

Именно благодаря этому фактору и тому, что он принял во внимание изменения в обществе, Трамп победил на выборах президента США в 2017 году, считает Путин.

Также российский лидер в интервью FT рассказал о своих ожиданиях от саммита "Большой двадцатки" и выразил мнение, что в России нет олигархов.