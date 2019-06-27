СМИ: Хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс"

Самый популярный российский сайт-поисковик был заражён вирусом, который шпионит за пользователями.

Хакеры западных специальных служб взломали системы российской транснациональной компании "Яндекс" и установили в одноимённом онлайн-поисковике шпионское программное обеспечение, чтобы следить за учётными записями пользователей ресурса. Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на четырёх неназванных источников.

По словам информаторов, хакеры установили Regin — революционный вирус, который практически не имеет аналогов. Вредоносная программа имеет многоступенчатую модульную систему, позволяющую успешно атаковать разные типы целей.

Примечательно, что Regin используется альянсом "Пять глаз", который делится разведывательными данными с такими странами, как США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Сегодня эксперт назвал США главным источником кибератак на объекты в России.