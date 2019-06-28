Медведев упростил получение инвалидности по диабету для детей

При этом заболевании несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет чаще всего не могут полностью самостоятельно себя обслуживать.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении инсулинозависимого сахарного диабета в перечень заболеваний, при которых инвалидность присваивается детям до достижения 18 лет. Об этом сказано на сайте кабмина.

— Подписанным постановлением установлено, что категория "ребёнок-инвалид" присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет, — говорится в сообщении.

Ранее при сахарном диабете, согласно первичному освидетельствованию, детям присваивался статус "ребёнка-инвалида" до достижения 14 лет.

На сайте правительства отмечается, что дети от 14 до 18 лет не всегда могут самостоятельно себя обслуживать и чаще всего нуждаются в контроле со стороны родителей, опекунов или попечителей. В том числе они следят за временем введения инсулина и его дозировкой.

Именно в подростковом возрасте появляются резкие колебания сахара в крови, которые являются следствием гормональной перестройки организма, что может создавать угрозу декомпенсации заболевания и возникновения осложнений.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как производят один из самых эффективных российских анальгетиков.