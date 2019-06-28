В Тунисе рассказали о состоянии "умершего" президента страны

Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что лидер государства скончался в больнице.

Состояние здоровья 92-летнего президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который был госпитализирован в четверг в связи с ухудшением здоровья, стабильное, сообщили в его администрации порталу "Аль-Баваба".

Ранее в СМИ появились данные, что тунисского лидера госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Затем некоторые новостные агентства распространили информацию о его смерти, но советник президента эти слухи опроверг.

— Состояние здоровья тунисского президента стабильное, сейчас он проходит необходимые обследования в клинике, куда был помещён для лечения, — отметил советник.

В то же время, по данным сайта "Йоум7", состояние Аль-Баджи ас-Себси несколько улучшилось.

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