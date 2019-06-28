Путин заявил, что экономика РФ преодолела сложности

Российская экономика преодолела все сложности, которые были вызваны внутренним и внешним шоком, в частности, политикой ограничений и снижением цен на главные товары экспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Расчёты себя оправдали, и сейчас и понижение инфляции идёт, макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать, — сказал он в интервью FT.

Он также напомнил, что правительство России было вынуждено поднять НДС до 20%, что повлияло на покупательскую способность, ведь подросла инфляция. И отметил, что, как и ожидалось, эффект оказался краткосрочным и сейчас инфляция упала ниже пяти процентов.

Ранее Лайф сообщал, что Путин иронично уличил Великобританию в недостатке демократии.