Гройсман рассказал, когда Украина сможет покрывать свои потребности в газе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что через пять лет страна будет в состоянии полностью самостоятельно покрывать потребности в газе. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в четверг.

— Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности, — считает Гройсман.

Ранее в кабмине России рассказали, что транзит газа через Украину в 2019 году сохранится в том случае, если удастся урегулировать спор между "Газпромом" и "Нафтогазом".