Путин прилетел в Японию на саммит G20

Глава государства сразу направится в выставочный центр "Интэкс Осака", где пройдут все мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где сегодня начнётся саммит G20. Самолёт российского лидера сел в международном аэропорту Кансай. Путина там встретили российский посол в Японии, парламентский замминистра иностранных дел Японии и мэр Осаки.

В Осаке Путин проведёт два дня. Его рабочий график в эти дни будет насыщен: четыре рабочих заседания, встреча лидеров БРИКС, а также девять встреч с иностранными коллегами и расширенные переговоры с хозяином саммита премьером Японии Синдзо Абэ.

Сразу по прилёте глава государства отправится в выставочный центр "Интэкс Осака", где пройдут все мероприятия саммита.

Ранее в Кремле рассказали, с кем российский лидер Владимир Путин встретится на саммите. А в Белом доме — сколько может продлиться встреча Путина и Трампа.

Путин поделился ожиданиями от саммита G20