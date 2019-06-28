В НАТО рассказали о перехватах российских самолётов

Новый главком объединённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс рассказал, что на один перехват российскими самолётами авиации альянса приходится по три перехвата от НАТО.

Генерал участвовал в форуме в Брюсселе в четверг, 27 июня, где его спросили: а если Россия пытается "протестировать" силу альянса в авиации?

— Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолёта, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации, — цитирует Уолтерса РИА "Новости".

Кроме того, он подчеркнул, что большая часть перехватов, происходящих сейчас в воздухе, безопасна.

— В течение двух последних лет мы отметили, что частота небезопасных перехватов значительно сократилась, — сказал он.

Ранее в НАТО пригрозили предпринять ответные меры в случае, если Россия не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.