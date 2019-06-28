В Иркутской области из-за паводка закрыта федеральная трасса "Сибирь"

В дорожном управлении "Прибайкалье" сообщили, что ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области временно закрыли для всех видов транспорта из-за подъёма воды в реке Уда, сказано на сайте дорожного управления "Прибайкалье".

Как отмечается, уровень воды реки превысил критическую отметку на 1,8 метра. Федеральная трасса связывает Иркутскую область с западными регионами Сибири, Уралом и Европейской частью России.

— В связи с резким подъёмом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск (Иркутская область, Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта, — сказано в сообщении.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения, добавили в дорожном управлении.

Водители могут воспользоваться объездным путём через Тайшет, Лесогорск и посёлок Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 "Вилюй".

В настоящий момент уже было использовано более двух тысяч кубометров скального грунта. Чтобы не допустить разрушения мостов, рабочие в ночное время не прекращают отсыпку их оснований.

По последним данным, уже шесть населённых пунктов Иркутской области находятся в зоне подтопления. В регионе работают пункты временного размещения, подготовлен транспорт для эвакуации местных жителей из подтопленных домов.