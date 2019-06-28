Путин напомнил, над чем должны работать страны БРИКС

Мировая торговля испытывает тяжёлое бремя протекционизма, и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) должны заняться более справедливой моделью развития. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегами по группе.

По словам главы государства, ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить.

— Что симптоматично, международная торговля перестаёт быть локомотивом роста экономики и испытывает всё более тяжёлое бремя протекционизма, политически мотивированных барьеров и ограничений, — отметил российский лидер.

В этих условиях... государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более устойчивой и справедливой модели глобального развития Владимир Путин

Ранее в Кремле рассказали, с кем российский лидер Владимир Путин встретится на саммите.