Путин напомнил, над чем должны работать страны БРИКС

Мировая торговля испытывает тяжёлое бремя протекционизма, и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) должны заняться более справедливой моделью развития. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегами по группе.
По словам главы государства, ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить.
— Что симптоматично, международная торговля перестаёт быть локомотивом роста экономики и испытывает всё более тяжёлое бремя протекционизма, политически мотивированных барьеров и ограничений, — отметил российский лидер.
В этих условиях... государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более устойчивой и справедливой модели глобального развития
Владимир Путин
Ранее в Кремле рассказали, с кем российский лидер Владимир Путин встретится на саммите.
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