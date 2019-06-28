Назван самый популярный компактный транспорт у россиян

Поскольку моноколесо, сегвей и электроскейт требуют определённой сноровки, их выбирают реже.

Самым популярным компактным транспортом у россиян оказался гироскутер, в некоторых крупных городах на первом месте оказались электросамокат и электровелосипед, сообщили РИА "Новости" в сервисе "Авито".

— Рост предложения на самые современные виды транспорта опережает рост спроса: количество объявлений о продаже за год выросло на 66,1%, а интерес, выраженный в числе обращений к контактам продавца, увеличился только на 1,4%, —рассказали аналитики "Авито".

Как предположили в сервисе, такое увеличение может быть связано с довольно высокой ценой у всех транспортных средств, кроме гироскутера — более 20 тысяч рублей.

Однако за год интерес к электроскейтам увеличился в два раза, к электросамокатам — на 68% и вырос к моноколёсам на 51,2%.

— Больше всего россияне любят поездки на гироскутерах (почти половина спроса), электросамокатах (более трети) и электровелосипедах, — рассказали в сервисе.

Поскольку моноколесо, сегвей и электроскейт требуют сноровки, их выбирают реже — суммарно всего около 3%.

Аналитики также заметили, что спрос на компактное средство меняется в зависимости от города. Так, например гироскутер оказался очень популярным в Саратова, где на него пришлось 94% спроса.

При этом на "Авито" данное средство передвижение пользуется любовью сразу в 16 крупных городах России. Это объясняется не только модой, но и доступностью, поскольку средняя стоимость гироскутера составляет 9,27 тысячи рублей.

Электросамокат победил в шести городах, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге, однако наиболее популярный он у жителей Екатеринбурга — 63,1% спроса.

На третьем месте расположился электровелосипед, который оказался и самым дорогим видом транспорта — его продают в среднем за 41,9 тысячи рублей.

— Ижевск оказался единственным городом, где предпочитают электровелосипед, причем он одержал безоговорочную победу, набрав 69,9% запросов, — отметили в "Авито".

Дешевле всего гироскутер можно купить в Саратове, где его средняя цена составляет 6,29 тысячи рублей, а дороже всего — в Барнауле за среднюю стоимость в 12,24 тысячи рублей.

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