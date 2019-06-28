Трамп не понял своих иностранных коллег из-за неработающего наушника

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Президент США Дональд Трамп пожаловался на техническую неполадку наушника, которая помешала ему понять премьер-министров Японии и Индии — Абэ и Нарендру Моди — на встрече в Осаке.

Как рассказали журналисты Белого дома, после вступительного слова лидеров стран Трамп "тихо пожаловался на работоспособность своего наушника", по которому транслировался перевод.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп коротко пообщались перед саммитом G20 в Осаке.

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