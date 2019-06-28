Трамп не понял своих иностранных коллег из-за неработающего наушника

Президент США Дональд Трамп пожаловался на техническую неполадку наушника, которая помешала ему понять премьер-министров Японии и Индии — Абэ и Нарендру Моди — на встрече в Осаке.
Today’s meeting of the JAI Trilateral was a productive one. We had extensive discussions on the Indo-Pacific region, improving connectivity and infrastructure development.— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2019
Grateful to PM @AbeShinzo and President @realDonaldTrump for sharing their views as well. pic.twitter.com/FruUecBySB
Как рассказали журналисты Белого дома, после вступительного слова лидеров стран Трамп "тихо пожаловался на работоспособность своего наушника", по которому транслировался перевод.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп коротко пообщались перед саммитом G20 в Осаке.
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