Лидеры БРИКС приняли совместное заявление

Главы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли общее заявление по итогам встречи на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Текст документа размещён на сайте МИД Бразилии, председательствующей в "пятёрке".

— С удовлетворением отмечаем, что государства БРИКС на протяжении последних 10 лет были основной движущей силой роста мировой экономики, а их совокупный ВВП составляет на сегодняшний день около трети от мирового, — поясняется в документе.

БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР, цель которого — развитие всестороннего диалога и сотрудничества.

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