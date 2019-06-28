Трамп о встрече с Путиным: Думаю, результат будет отличным

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Президент США Дональд Трамп думает, что у встречи с лидером РФ Владимиром Путиным будет отличный результат. Он уверен, что у них получится интересная дискуссия.

У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. Думаю, результаты встречи будут отличными, — заявил Трамп в самом начале встречи.

Как уже сообщал Лайф, на переговоры Путина и его американского коллеги отведено час-полтора. До начала саммита G20 лидеры двух стран успели провести короткую встречу "на ногах".

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