Путин и Трамп общались на полях G20 почти полтора часа

В Осаке завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча длилась почти полтора часа, сообщает корреспондент Лайфа.

Добавим, что на переговоры Путина и Трампа организаторы саммита отводили примерно час-полтора. В самом начале встречи они пожали друг другу руки. Лидер США заявил, что рассчитывает на отличный результат переговоров, а Путин отметил, что им есть что обсудить.

Саммит G20 в Осаке, который стартовал сегодня, завершится 29 июня.