Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских

На трассе Димитровград — Самара в Ульяновской области погибли три человека при столкновении грузового и легкового автомобилей.
Отмечается, что с управлением не справился водитель автомобиля Lada Kalina. Он выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную на обочине грузовую машину DAF.
— В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины Kalina погибли на месте происшествия, — сообщили Лайфу в УМВД РФ по региону.
Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.
— По предварительным данным, пятеро работников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару, — написал он.
Двое из них доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее Лайф сообщал, что в России ужесточили наказание за "пьяные" ДТП с жертвами и пострадавшими.
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