Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских

Ещё двое госпитализированы. Все они ехали из командировки домой в Самарскую область.

На трассе Димитровград — Самара в Ульяновской области погибли три человека при столкновении грузового и легкового автомобилей.

Отмечается, что с управлением не справился водитель автомобиля Lada Kalina. Он выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную на обочине грузовую машину DAF.

— В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины Kalina погибли на месте происшествия, — сообщили Лайфу в УМВД РФ по региону.

Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.

— По предварительным данным, пятеро работников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару, — написал он.

Двое из них доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее Лайф сообщал, что в России ужесточили наказание за "пьяные" ДТП с жертвами и пострадавшими.