Создатели "раздевающей" программы DeepNude решили закрыть к ней доступ

Как уточнили программисты, мир оказался "пока не готов" к использованию приложения из-за большой вероятности злоупотреблений фото с голыми людьми.

Разработчики программы DeepNude, которая при помощи алгоритмов нейросетей позволяет "раздеть" женщину на изображении догола, сообщили о прекращении работы своего сервиса. Об этом программисты написали на странице проекта в "Твиттере". Главной причиной сворачивания работы названа вероятность "злоупотребления" возможностями приложения. В то же время, как отметили разработчики, они не ожидали такого ажиотажа вокруг своей DeepNude — вместо ожидаемых нескольких покупок обрушился настоящий шквал из желающих "раздеть" женщин на фото.

— Мир пока не готов к DeepNude, — резюмировали авторы программы.

Как сообщал Лайф, ранее разработчики занимали совершенно иную позицию относительно вероятности использования программы со спорными или преступными целями. В частности, они писали, что всё то, что делает программа, может сделать любой пользователь при помощи графических программ, просто у него на это уйдёт больше времени. А потому они снимали с себя ответственность за тех, кто будет использовать DeepNude в плохих целях.

Отметим, помимо вопроса нарушения прав личности подобным "раздеванием" программа вызвала критику и тем, что она создана для "оголения" лишь женщин. Например, при использовании изображения мужчин на исходном фото им будут пририсованы женские первичные половые признаки. Впрочем, разработчики ранее обещали исправить эту "недоработку".