Ваши голые фото уже в Сети. Аноним создал приложение, которое разденет любого

Программисты зашли слишком далеко. Приложение DeepNude полностью "раздевает" любую женщину на фотографии. Правозащитники бьют тревогу.

Анонимный программист создал приложение, которое использует нейронные сети для того, чтобы удалить всю лишнюю одежду с фотографий. Использование DeepNude обойдётся в $50, и издание Vice уже успело опробовать его. Оказалось, что наиболее правдоподобный результат получался на фотографиях, где девушка одета не полностью.

При этом приложение работает со снимками девушек, в противном случае — мужчина обзаведётся женскими половыми органами. Но одна из главных проблем, почему это приложение составляет реальную угрозу — это то, с какой лёгкостью каждый желающий может создать поддельную голую фотографию. Весь процесс требует пары кликов мышкой и занимает меньше минуты.

Разработчик поделился своими планами по развитию приложения, и, возможно, через некоторое время программа сможет "раздевать" и мужские фотографии. Также создатель DeepNude рассказал, что вдохновлялся рентгеновскими очками, рекламу которых видел в журналах в детстве.

Правильно ли я поступаю? Но ведь то же самое можно сделать в фотошопе, просто за несколько часов, а не за 30 секунд. Это просто забавный эксперимент. Если у кого-то плохие намерения, то я тут ни при чём Создатель DeepNude

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