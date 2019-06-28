В Москве обновлён рекорд самого низкого атмосферного давления

По данным метеорологов, впервые с 1956 года в этот день оно упало до показателя 728 мм ртутного столба.

Столичные синоптики сообщили об установлении рекордного показателя самого низкого атмосферного давления в регионе. Предыдущий рекорд держался на протяжении более полувека и составлял 732 мм ртутного столба. Нынешний показатель оказался ниже на 4 мм, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Минимум сегодня отметили 728 мм ртутного столба, это ниже предыдущего рекорда на 4 мм. Предыдущий рекорд — это 1956 год, 732 мм ртутного столба, — рассказал ТАСС метеоролог.

По словам специалиста, такое явление несвойственно для летней погоды в Москве и виной тому пришедший в центральную часть России активный циклон.

— Утром он находился в районе Москвы, поэтому у нас было низкое давление. Для лета такие значения нехарактерны. Все люди это спокойно пережили, — отметила главный специалист Гидрометцентра.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики предупредили, что 28 июня столичный регион окажется почти в самом центре циклонического вихря, что принесёт жителям Москвы и области пасмурную, дождливую и ветреную погоду.