Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков — нарушителей границы

Британский премьер и президент России встретились на саммите стран "Большой двадцатки" в Японии.

Глава Кабинета министров Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке призвала Москву отпустить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. А также заявила о необходимости деэскалации на Украине. Об этом рассказал официальный представитель офиса британского премьера.

— Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи корабли были насильно задержаны в Чёрном море, — передаёт заявление агентство.

24 украинских моряка на катерах ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу" были задержаны 25 ноября прошлого года после того, как незаконно пересекли границу РФ. Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией.